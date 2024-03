Sfonda la ringhiera e finisce con l’auto ribaltata nel torrente | ferita 53enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024) Bonate Sopra. Una donna di 53 anni al volante di un’auto si è ribalta martedì pomeriggio (26 marzo) intorno alle 16,ndo lae finendo nel greto delLesina che costeggia via San Rocco a Bonate Sopra. Abbastanza chiara, dunque, la dinamica dell’incidente anche se resta da capire cosa abbia fatto perdere alla donna il controllo dell’utilitaria. Sull’asfalto non ci sono segni di frenata e la donna stessa avrebbe addebitato l’incidente alla stanchezza. Laè stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Sul posto l’ambulanza, la Polizia Locale e la Protezione Civile di Bonate Sopra, oltre ai vigili del fuoco. Sarebbe il secondo episodio simile nel giro un paio d’anni.