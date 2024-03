SÉZANNE A TOKYO CONQUISTA IL POSTO NO 1 NELLA CLASSIFICA ASIA' S 50 BEST RESTAURANTS 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Per l'elenco completo da 1 a 50 fare clic qui. SEOUL, Corea del Sud, 26 marzo/PRNewswire/è stato nominato TheRestaurant in, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, alla cerimonia dal vivo di conferimento dei riconoscimenti di's 50. La prestigiosa cerimonia si è svolta in collaborazione con i partner della destinazione ospitante, il Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) e il Seoul Metropolitan Government. Creato dai voti dell''s 50Academy, un influente gruppo con equità di genere di 318 esperti – scrittori e critici gastronomici, chef, ristoratori e leader culinari regionali ...