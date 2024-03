Servizio militare obbligatorio | subito Luttwa | estremi rimedi | ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ora che l'Occidente ha sgranato gli occhi per l'orrore dell'attentato alla Crocus City Hall di Mosca, che ha provocato più di 130 morti e 120 feriti, si prova a dare una spiegazione di quanto accaduto, del perché l'Isis K. ha scelto un'azione così eclatante proprio contro la Russia e qual è la vera matrice dietro questo orribile massacro di civili. Un tema molto caldo nello studio di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti in studio tanti esperti di geopolitica e di guerra, come i giornalisti Fausto Biloslavo e Toni Capuozzo, il saggista Paolo Mieli e Cristina Giuliano, giornalista di Askanews. In più, c'è anche un illustre personaggio che mastica direttamente la politica degli Stati Uniti guidati da Joe Biden ed è Edwardk, consulente strategico del governo USA. ...