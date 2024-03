Servizi bus per le festività pasquali a Siena | Arezzo e Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – In coincidenza con la chiusura delle scuole per le, idi Autolinee Toscane subiranno alcune variazioni. Giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e martedì 3 aprile tutti i, sia urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario feriale non scolastico. Nel dettaglio il quadro deinei territori di riferimento del Dipartimento Sud di Autolinee Toscane, ovveroper quanto riguarda in particolare i giorni di Pasqua.il giorno di Pasqua ilo urbano sarà svolto in forma ridotto: saranno dunque disponibili collegamenti delle linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, ...