Serve una decisione | re Carlo e la reggenza di William | parla Caprarica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) "Le informazioni non sono rassicuranti": una frase precisa, quella pronunciata dall'esperto della famiglia reale Antonio, che non aiuta a tracciare scenari rosei. Kate Middleton ha dichiarato che le è stato diagnosticato un cancro e, con molta eleganza, ha chiesto privacy. Ma anche reIII non sta bene e non puoi adempiere ai suoi doveri. "La tradizionale passeggiata in occasione delle festività pasquali è molto in dubbio perché si teme che l'immunoterapia alla quale è sottoposto spalanchi le porte a un'infezione. Siamo di fronte a una persona molto indebolita", ha spiegato il giornalista, ospite di Bianca Berlinguer a Prima di domani. "Mi ha colpito emotivamente l'incontro che c'è stato giovedì, prima che i principi del Galles partissero per le vacanze, trae la nuora, che si sono visti a Windsor e hanno ...