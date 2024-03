Serie D | Follonica Gavorrano Mister Masi | ‘Bene così Ora sotto con il Figline’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La Sangiovannese non aveva mai perso nel girone di ritorno. Ed invece si è fermata di fronte ad unche vuole andare in vacanza di Pasqua con un altro successo. "E’ stata una partita sporca, il campo non permetteva molto di giocare. Affrontavamo una squadra in salute che nel girone di ritorno non aveva mai perso – ha dettoMarcoal termine del match con la Sangio – facendo più punti di tutti. Era quindi una squadra da affrontare come abbiamo fatto, con attenzione e con agonismo, rispettando l’avversario. Ci siamo adattati bene e non abbiamo mai rischiato nulla. Abbiamo fatto una prova di carattere, di consapevolezza e di umiltà, èche vanno affrontate queste gare. In questo periodo i ragazzi sono stato bravi a calarsi subito in partita, sono in fiducia sia fisica ...