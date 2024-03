Serie D | ancora viva la speranza del Real Forte Querceta Giuliani | jolly tuttofare Una risorsa per Buglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Interno di centrocampo, terzino, regista, all’occorrenza persino difensore centrale. E stai tranquillo che in qualsiasi posizione di campo tu lo metta, Jacopoil suo contributo lo dà sempre. Arrivato a dicembre dopo un’esperienza a Grosseto, è diventato in poche settimane uno dei punti fermi di unalla ricerca di una complicata salvezza. "Io resto fiducioso perché le prestazioni non sono mai mancate. Siamo una squadrache hamolto da dimostrare"., per come si era messa la partita con l’Orvietana, è un pareggio che vi soddisfa? "È stata una partita sulla falsariga delle ultime prestazioni: giochiamo bene, creiamo tanto ma raccogliamo poco". L’avete riacciuffata all’ultimo. Eppure, soprattutto nel primo tempo, avete ...

La Saudi League vuole comprare ancora una volta in Serie A: proposta una mega offerta da 50 milioni all’anno per uno dei top del nostro campionato. L’ultima sosta per le Nazionali è giunta quasi al ... (rompipallone)

Volley - Serie B2. La Fenice adesso è un rullo. Anche Calenzano si arrende - Il Pistoia Volley La Fenice vince contro l'Emmegel Calenzano con una prestazione solida e determinata, confermando la crescita sotto la guida del coach Bertini.lanazione

Basket Serie B e C femminile. Il Project travolge la Rosa Forlì e si rilancia. Capra Team a valanga, chiude quarta - Il Faenza Basket Project sconfigge la Libertas Rosa Forlì 69-41 e si avvicina alle prime posizioni. Prossimo match il 5 aprile contro il Fiore Basket Valdarda. In C femminile, il Capra Team Ravenna vi ...ilrestodelcarlino

Oggi in TV, le nazionali (compresa l'Italia U21) ma anche una gara di Serie C - Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione neanche in questa giornata di martedì 26 marzo 2024. Il pallone rotolerà in varie.tuttomercatoweb