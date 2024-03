Serie C | il pratese Vannucchi rinnova con il Taranto e sogna il ritorno in B da capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Prato, 26 marzo 2024 - In Puglia è rinato, rimettendo sui giusti binari una carriera che sembrava avviata inspiegabilmente verso un rapido declino. E dopo averto di recente il contratto sino al 2026, Gianmarcocontinua are dail salto inB con il. Quando nel 2022 approdò nella città pugliese, il portiereera in cerca di rilancio dopo le esperienze con più ombre che luci alla Salernitana (in B) e al Padova (in C). I dirigenti tarantino lo ingaggiarono pensando che un giocatore del quale si diceva un gran bene sino a qualche tempo prima non potesse essere diventato improvvisamente un bidone. E il calcolo si è rivelato esatto, visto che dopo un'annata di assestamento necessaria per togliere la ruggine (nel corso della ...