Serie C | gli squalificati | stangata a Cioffi | tre giornate!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Il giudice sportivo diC ha pubblicato l’elenco dei calciatoridopo l’ultima giornata. Tredi squalifica al calciatore dell’Ancona Antonio“per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto che rendeva necessario l’intervento dei sanitari”. Un turno a Clemente (Ancona), Buglio (Juve Stabia), Frisenna, Manetta (Messina), Bizzotto (Monopoli), Eusepi, Verde (Monterosi), Cadili, Novella (Picerno), Calvani (Pontedera), Maddaloni (Potenza), Ferri, Pitou (Pro Patria), Toninelli (Pro Sesto), Di Cosmo, Giannotti (Trento), Laaribi (Virtus Francavilla), Demirovic (Virtus Verona). Gli altri provvedimenti Tra i tecnici, un turno a Baldini (Trento). Tra i dirigenti, ...