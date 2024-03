Serie C | disordini in Crotone Messina | 14 Daspo per i tifosi siciliani

disordini post derby: arrestati quattro ultrà del Taranto, denunciati quattro brindisini - La polizia ha sequestrato mazze da baseball, bombe carta e sostanza stupefacente. Tre degli arrestati erano già sottoposti a Daspo. Fra i denunciati anche un minorenne. Le indagini proseguono ...brindisireport

Tafferugli in Curva Nord: arrestati tre ultras del Perugia - Perugia, 25 marzo 2024 – Dopo gli scontri in Curva Nord arrivano i provvedimenti. Per tre ultras del Perugia, appartenenti a due distinti gruppi storici , è scattato l’arresto differito per i ...lanazione

Aspettando la Serie A. Milan, Bennacer è a posto. L’Inter teme per Sommer - Pioli senza Theo a Firenze, ma il centrocampista torna subito a disposizione. L’estremo difensore svizzero ha una caviglia in disordine, pronto Audero.ilgiorno