Serie A | Nessuna sanzione per razzismo per Acerbi… per mancanza di prove

(Di martedì 26 marzo 2024) 2024-03-26 17:59:55A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: No ci sarà unaper Francesco Acerbi. Lo ha ritenuto il Giudice Sportivo della LegaA Non ci sono stati insulti razzisti da parte del giocatore dell’Inter nei confronti di Juan Jesus nell’ultima partita diA Inter-Napoli. “Il contenuto discriminatorio dell’infrazione, senza mettere in discussione la buona fede del giocatore del Napoli, sembra essere stato percepito solo dal giocatore “offeso” (Juan Jesús), senza quindi il supporto di ogni prova probatoria esterna, che sia audio, video e anche testimoniale”, È parte del comunicato diffuso dalla Lega. Acerbi viene quindi assolto. Le ragioni sono ladiche dimostrino che ci siano stati insulti ...