Serie A | Acerbi non sarà sanzionato per razzismo “per mancanza di prove”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 26 marzo 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: El juez deportivo, Gerardo Mastrandrea, decidió este martes no sancionar al jugador del Inter Francescopor falta de pruebas en relación a los supuestos insultos racistas denunciados por el brasileño del Nápoles Juan Jesus en un partido de laA italiana. Según la sentencia del juez deportivo, básicamente, de las investigaciones no surgió ningún otro material probatorio que el testimonio del brasileño y por este motivo, el jugador italiano, de 35 años, no fue sancionado ni descalificado y estará en la convocatoria para el partido contra el Empoli el lunes 1 de abril. El supuesto insulto racista tuvo lugar en el minuto 59 del partido entre Inter y Nápoles, cuando Juan Jesús llamó al colegiado Federico La ...