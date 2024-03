(Di martedì 26 marzo 2024). Il giudice sportivo diA ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell'Inter Francescoperché "non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata" al difensore del NapoliL'articolo proviene da Firenze Post.

Serie A: Acerbi assolto per il caso Juan Jesus. Per mancanza di prove - ROMA – Acerbi assolto. Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell’Inter Francesco Acerbi perché “non si raggiunge nella fattispecie il livello ...firenzepost

G. SPORTIVO, Caso Acerbi: discriminazione non provata - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato la decisione di non sanzionare Francesco Acerbi per le accuse di insulti razzisti a Juan Jesus, come..firenzeviola

Acerbi assolto per il caso Juan Jesus in assenza di prove: la sentenza del giudice sportivo - Il francese ha parlato dell'esclusione del difensore dalla nazionale azzurra Juan Jesus protesta contro Acerbi: “Mi ha detto ne*ro”. In Serie A è la giornata contro il razzismo Juan Jesus ha ...youmedia.fanpage