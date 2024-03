Sequestrate due strutture installate davanti ai negozi a Napoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia Locale dihanno effettuato un’operazione di controllo degli esercizi pubblici lungo il corso Umberto ed alcune strade adiacenti. Durante i controlli sono state rilevate alcune irregolarità. I gestori di due attività avevano installatofisse di 40 mq ciascuna nello spazio antistante i loro locali. Queste, ancorate al suolo e chiuse su tutti e quattro i lati, aumentavano la capacità ricettiva dell’attività. Erano composte da travi di alluminio, circondate da vetrate e dotate di porte scorrevoli o integrate direttamente con l’ingresso dell’attività. All’interno, erano allestite con tavoli, sedie, impianto elettrico per illuminazione, condizionamento e televisori. Poiché i gestori non possedevano i necessari permessi autorizzativi, le ...

