Sentenza Acerbi | assolto il giocatore dell’Inter per il presunto insulto razzista a Juan Jesus

Si fa attendere la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi e sulla possibilità che venga squalificato o meno. Il giornalista Vocalelli , in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, prova ad ... (inter-news)

Inter, Acerbi ha saltato l’allenamento odierno Come riportato da Sky Sport Francesco Acerbi non ha partecipato alla sessione di allenamento odierna, che si è tenuta … L'articolo Inter, Acerbi non ... (forzazzurri)