Sentenza Acerbi | arriva la risposta del Napoli | il comunicato ufficiale

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo ladel Giudice Sportivo che ha assoltoper il presunto insulto razzista contro Juan Jesusildella SSC. C’era grande attesa per la conclusione del caso-Juan Jesus. La vicenda ha monopolizzato l’attenzione mediatica nelle ultime settimane e in molti si sono espressi a favore di una o dell’altra tesi. Nella giornata di oggi èta ladel Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. In seguito all’indagine svolta nelle ultime settimane, che non ha prodotto alcuna prova contro, si èti all’assoluzione per il difensore dell’Inter. All’interno del, però, Mastrandrea afferma come ci siano degli elementi che spingano comunque a ...

