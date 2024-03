Semplificazioni | Zangrillo “Regole più semplici per farmacie e scuola”

(Di martedì 26 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta odierna, su proposta del ministro Paolo, un disegno di legge che interviene in diversi settori. L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative. Perchè “non può esserci buona crescita senza buona amministrazione”. “La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente – sottolinea il Ministro– e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelleche disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo ...

