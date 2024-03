Semine di salute sul campo Cibo sano sulla tavola del futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) In un mondo in cui le distrazioni sono infinite e le tentazioni abbondano, nutrirsi bene diventa un atto di resistenza, una dichiarazione audace di amore e cura verso noi stessi. Il nostro viaggio nel mondo dell’alimentazione è iniziato con lo studio della piramide alimentare, che ci ha insegnato l’importanza di consumare frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, limitando grassi e zuccheri. Abbiamo approfondito l’argomento con il progetto "Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare", della Coldiretti, incontrando Carlo Porcu, James Lewis Benedetto e Gabriele Conticini, con i quali ci siamo confrontati su temi attuali come i cibi sintetici, la sostenibilità ambientale e il Nutri-Score. Abbiamo scoperto l’importanza dei prodotti a chilometro zero e del sostegno ai produttori locali tramite la rete Campagna Amica che collega i consumatori con gli agricoltori ...