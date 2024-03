Sella condannata a vincere La quota playoff è altissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Quattro vittorie su cinque (unica sconfitta a Torino) nella fase a orologio per laCento, che col successo di domenica all’ora di pranzo sul campo dell’Urania Milano ha messo un altro tassello nel proprio cammino verso i. Una vittoria meritata per gli uomini di Mecacci, che hanno condotto il match sin dalla palla a due e hanno sfiorato ‘100’, sbancando un parquet difficile come quello del Pala Lido. Il dato di fatto è che Cento, con Mitchell (nella foto) e Delfino entrambi a referto, ha vinto otto partite su undici, e la nota positiva è che sabato nella gara casalinga con Latina dovrebbe rientrare pure Federico Mussini, per allungare le rotazioni negli esterni e aggiungere qualità all’arsenale offensivo dei biancorossi. Già con Milano laha tirato benissimo dall’arco, con una percentuale ...