Selezione del personale e ruolo dei social

(Di martedì 26 marzo 2024) Razzante* Quanto incidono i contenuti online sui processi didel? I cacciatori di teste basano almeno in parte le loro valutazioni su quello che postano i candidati. Ormai i profilipossono fornire una panoramica completa della personalità e del comportamento dei candidati al di là di quanto evidenziato nel tradizionale curriculum vitae. Le foto, i post, i commenti e le attività online possono rivelare aspetti della vita dei candidati che non emergono facilmente durante un colloquio di lavoro. Tuttavia, l’utilizzo di queste informazioni può portare a valutazioni soggettive e pregiudiziali, basate su fattori non strettamente legati alle competenze professionali. Di recente Assolavoro, l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, ha elaborato un Codice di condotta, approvato anche dal Garante della ...