Seconda categoria Only a gonfie vele Colpo San Pancrazio Manita Bagnacavallo

(Di martedì 26 marzo 2024) Vince ancora l’Sport Alfonsine e si avvicina a grandi passi alla promozione dal girone M di. I biancoazzurri regolano 3-0 il Conselice con i gol di Rotondi, Botti e Gennari: resta, però, a 7 punti il, travolgente 5-0 contro il San Potito, grazie anche alla doppietta di Camara (foto Bracci), sempre più re dei bomber con 15 gol. Finisce 1-1 il big match tra Riolese e Vita: i giallorossi anche vincendo il recupero di domani a Palazzuolo non potrebbero superare ilal secondo posto. Nel girone N, l’impresa è del Sanche infligge la prima sconfitta in campionato alla capolista Vecchiazzano, travolto 3-0: il Marina batte 5-1 il San Zaccaria e tiene ancora vivo il torneo. (23ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Bagnara 2-2, C. Erika-C. ...

