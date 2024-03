Sean ‘P Diddy’ Combs indagato per traffico sessuale

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Indagine federale per, violenzae sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per il rapper e produttore discografico‘P, noto in passato anche con lo pseudonimo di Puff Daddy. A quanto riferisce una fonte a Nbc News, in relazione all’inchiesta sono già stati ascoltati tre donne e un uomo e altre tre persone sono in attesa di essere sentite dagli investigatori. Gli agenti federali dell’Homeland Security Investigations oggi hanno anche perquisito proprietà di Los Angeles e Miami appartenenti a. Nei mesi scorsi il rapper era stato accusato di abusi dalla sua ex compagna, Casandra Ventura. Da allora, altre tre donne hanno intentato causa nel distretto meridionale di New York ...

B.C. warns of 'identical' government payment website made by 'malicious actors' - The British Columbia government is warning people about a scam involving its PayBC website, where an “identical fake website” is collecting personal and credit card information.bc.ctvnews.ca

Diddy’s Homes Raided in Connection With Federal Sex Trafficking Probe: Reports - The probe, led by prosecutors in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York, is believed to be tied to the mounting allegations leveled against the 54-year-old Combs in recent ...thedailybeast

Federal agents have raided Sean 'Diddy' Combs' homes: reports - Publications captured video of Homeland Security agents raiding Diddy's Los Angeles and Miami homes in connection to sex trafficking allegations.10news