Scuola di Pioltello | ' Ora rispettate la nostra scelta'

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Consiglio di istituto dellastatale Iqbal Masih di, che ha confermato durante la riunione di ieri ladi chiudere il 10 aprile, fine del Ramdan, chiede "che venga rispettata unanata spontaneamente al nostro interno, sulla base di motivazioni che riteniamo coerenti con il diritto all'educazione e all'istruzione, con la Costituzione Italiana e che origina dalla considerazione operata dal Collegio Docenti". E in una nota annuncia per il 21 maggio, "Giornata mondiale della Diversità Culturale", un dialogo "sui temi dell'inclusione, dell'interazione tra culture e del confronto tra religioni".

