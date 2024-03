Scuola di Pioltello chiusa per Ramadan | l’imam Ali Abu Shwaima commenta | “Chi fa polemica vive nel Medioevo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano – Non sono destinate a spegnersi presto le polemiche sulla scelta dellaIqbal Masih didi chiudere il 10 aprile in occasione della festa di fine. Scelta ribadita ieri durante una riunione straordinaria del Consiglio d’istituto. Tra gli ultimi a intervenire c’è l'imam Ali Abu, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia, considerato tra i maggiori esponenti dell'Islam in Italia, che hato il caso all’agenzia AdnKronos. Le parole delè tra le città più civili del mondo, perché la gente civile guarda anche ai sentimenti degli altri". E ancora: “I cittadini sono tutti uguali - osserva l'imam - e se ci sono feste del patrono della città c'è anche la festa per i musulmani, che rappresentano metà ...