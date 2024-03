Scuola chiusa per Ramadan a Pioltello | Mattarella scrive ai professori | “Avete il mio sostegno”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)(Milano) – 26 marzo 2024 - “Sono vicino al preside, ai docenti,alle famiglie, allail mio”. Il presidente della Repubblica Sergioha risposto a Maria Rendani, vicepreside dell'Iqbal Masih che nei giorni scorsi l'aveva invitato a visitare l'istituto dial centro della bufera mediatica per la scelta di chiudere per la fine del. Il messaggio del capo dello Stato è arrivato dopo la lettera della prof che lui stesso due anni fa aveva nominato Cavaliere per l'impegno sull'inclusione in classe durante il Covid. Cerimonia di Consegna delle Onorificenze dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, Renato Saccone Prefetto di Milano, Maria Rendani, Stefano Bolognini Assessore Regione Lombardia, 15 Giugno 2022, ...