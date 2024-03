Scuola A tu per tu con gli imprenditori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) La Gip tra i banchi didell’istituto Pacinotti-Belmesseri. Il mondo delle imprese si è ritrovato a Bagnone, per condividere una giornata all’insegna della valorizzazione del nostro territorio e dei giovani. Sono tante infatti le imprese che quotidianamente chiedono allacontatti degli studenti diplomati, per offrire lavoro in vari campi. Ecco quindi che l’istituto ha aperto le sue porte a moltiluniguabesi e non solo. Nella sede dell’alberghiero di Bagnone c’erano rappresentanti di oltre dieci aziende del settore ristorazione e accoglienza e altrettante del settore metalmeccanico, che hanno conosciuto, a gruppi, tutti gli studenti dei vari indirizzi. I giovani, inizialmente timidi, si sono poi lasciati andare facendo domande aglie lasciando i propri contatti, nella speranza ...