Scream 7 | Ci saranno anche Courtney Cox e Patrick Dempsey?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 26 marzo 2024) Neve Campbell potrebbe non essere l’unico membro originale dia tornare nel prossimo sequel di Kevin Williamson. Secondo l’insider Daniel Richtman, sia Courteney Cox che, appariranno in7. Tuttavia, l’annuncio di Richtman è da considerarsi solo un rumor fino a quando non verrà confermato in veste ufficiale. Nonostante le voci sul fatto che il film potesse essere cestinato dopo aver perso le star Melissa Barrera, Jenna Ortega e il regista Christopher Landon all’inizio di questo mese è stato annunciato che7 si farà e andrà avanti con un nuovo regista, il creatore e scrittore dei capitoli precedenti, Kevin Williamson. Il celebre killer cinematografico Ghostface – Fonte: Cecchi Gori GroupSecondo Daniel Richtman,è ...