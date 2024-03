Scossa di terremoto di magnitudo 3 Epicentro a Certaldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Unadidi3 è stata registrata alle 4,23 di questa mattina in una zona a 3 chilometri a Nord-Est di, nell’Empolese Valdelsa. Laè stata sentita da molte persone in tutta la zona fino ad Empoli. Secondo quanto riportato dai sismografi dell’Ingv, il sisma è stato localizzato nell’ara con coordinate geografiche (lat, lon) 43.5740, 11.0560 ad una profondità di 10 km. Al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose. "Questa non era male”, scrive sui social il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. Pochi giorni fa, il 23 marzo, era stata registrata un’altradinella stessa zona, sempre con3.