Scoperta una maxi evasione dell' Iva | sequestrati beni per 300 milioni di euro

(Di martedì 26 marzo 2024) Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l'Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell'operazione Fuel Family coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Romaa Procurapea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono statiper circa 300di. Il provvedimento, si legge in una notaa Gdf, trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un'associazione per delinquere composta da almeno dieci persone, alcuni dei quali legati da vincoli familiari, con ramificazioni in Italia e all'estero. Cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre tre sono destinatari'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. ...

martedì 26 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua quattordicesima puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per ... (anticipazionitv)

scoperta una porta segreta nell'ex appartamento Roma no di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli . Adesso quelle stanze ospitano la nuova sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia.Continua a ... (fanpage)

Gli scienziati hanno scoperto una nuova specie vissuta 270 milioni di anni fa - Da un teschio fossilizzato conservato negli archivi dello Smithsonian una nuova Scoperta: i paleontologi ritengono di aver trovato una nuova specie antichissima.tecnologia.libero

Carburanti, Scoperta maxi frode Iva da 300 milioni: 59 indagati, misure cautelari anche in Campania - Maxi frode sul carburante. Sequestrati beni per circa 300 milioni di euro intestati a 59 persone e 13 imprese: misure cautelari anche in Lombardia e Campania ...ilcrivello

Dragon's Dogma 2: come salire velocemente di livello - Sapere come salire velocemente di livello in Dragon's Dogma 2 è di fondamentale per eliminare le tante minacce che popolano il gioco; ecco come fare!tomshw