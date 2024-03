Scomparsa Edoardo Galli | il suo prof | “Edo ti aspettiamo per riabbracciarti | non per giudicarti”

Colico, il 16enne Edoardo Galli è scomparso mentre andava a scuola - A Colico (Lecco) è scomparso Edoardo Galli, 16enne, mentre si recava a scuola. Un avvistamento nella Bergamasca.lettera43

Edoardo Galli scomparso a Colico vicino Lecco: l'ipotesi della fuga in Russia del 17enne, cosa cercava online - Il diciassettenne Edoardo Galli è scomparso giovedì 21 marzo 2024 da Colico, paese in provincia di Lecco: tra le ipotesi c'è quella di una fuga in Russia.notizie.virgilio

I genitori di Edoardo Galli, il 17enne scomparso: “Facci sapere che sei vivo, ci manchi tantissimo” - “Per favore, rispondi in qualche modo. Facci sapere dove sei, facci sapere che sei vivo”: a dirlo a Fanpage.it è la madre di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da Colico (Lecco) da giovedì.fanpage