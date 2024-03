Scioccanti minacce dei narcos a Di Maria | “Non tornare a Rosario altrimenti…”

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 In Argentina inon hanno pietà né rispetto neanche per gli eroi nazionali, come è considerato Angel Di, campione del mondo con l’Albiceleste nel 2022. Con un messaggio esplicito e inequivocabile i narcotrafficanti argentini hanno intimato al calciatore di non fare ritorno a, la sua città natale, altrimenti avrebbero ucciso uno dei suoi familiari. Lea Di“Dì a tuo figlio Ángel di nonpiù aperché altrimenti uccideremo un membro della famiglia. Nemmeno Pullaro ti salverà. Noi non buttiamo piccole carte. Buttiamo piombo e morti” – questo agghiacciante messaggio scritto su un cartellone è stato recapitato lunedì da un’auto al complesso privato Funes Hills Miraflores, dove vivono i ...

