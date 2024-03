Sci di fondo | la Coppa del Mondo ha ancora senso? Klæbo vince il quadruplo delle gare di Amundsen | ma non la classifica generale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Gentile management Fis dello sci di, possiamo porle una domanda? Qual è lo scopo delladel? Non intesa come massimo circuito della disciplina, bensì quale ragion d’essere della Sfera di cristallo conferita nel mese di marzo a chi raccoglie più punti nella. Chi scrive da’ per scontato che il trofeo dovrebbe premiare il migliore nell’arco di un intero inverno, concetto condiviso da molti appassionati. Però evidentemente l’autore di questa letterina, che vuole farsi portavoce dei dubbi di tanti aficionados degli sci stretti, sbaglia. O meglio è ingenuamente rimastoto a concetti sorpassati. Perché, senza voler usare troppi giri di parole, qui si inizia ad avere l’impressione che ladelsia diventata ...