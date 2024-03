Sci di fondo | Campionati Italiani 2024 | nelle sprint tc titoli a Martina Di Centa e Giacomo Gabrielli

l’Italia dello sci di fondo ha archivia to un 2023-24 interlocutorio, privo di grandi acuti o di temi particolarmente rilevanti, senza dubbio inferiore al 2022-23. Si è passati dal numero di podi in ... (oasport)

Si sono disputate quest’oggi le due 10 km in skating per quanto riguarda i Campionati Italiani di sci di fondo 2024 in scena a Pragelato. Si tratta della seconda e terza competizione tricolore, dopo ... (oasport)