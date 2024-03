Sci alpino | Campionati Italiani 2024 | Matilde Lorenzi conquista il titolo nel superG davanti a Laura Pirovano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) La seconda giornata deiAssolutidi sci, in corso in Val Sarentino, in provincia di Bolzano, vede l’assegnazione delnazionale nelfemminile, che va a, mentre viene cancellata la manche di slalom che avrebbe portato alla formazione della graduatoria nella combinata alpina. Doppioper, che vince sia ilassoluto (il primo in carriera), che quello della categoria Giovani. Sulla pista Schöneben il miglior tempo è dell’austriaca Riccarda Haaser in 1’12?91, ma la prima delle italiane è proprio(CS Esercito) in 1’13?08, che precede ...