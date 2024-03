Schwoch | “Non credo che il Napoli…E Raspadori…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) L’ex attaccante del Napoli Stefanè intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sinora Calzona ha dato alla squadra partenopea sicuramente ordine tattico, equilibrio ed intensità. Caratteristiche che il Napoli dovrà mantenere contro l’Atalanta, che è squadra che gioca uomo sull’uomo e può metterti in difficoltà. Per me sono quasi nulle le possibilità che i partenopei possano entrare nelle prime quattro. Nel Napoli“Raspadori? L’anno scorso ha giocato da punta centrale ma in quella stagione tutti hanno performato al di sopra delle loro potenzialità. I numeri nel calcio non mentono mai: Raspadori non è attaccante da 15-20 gol all’anno, non li ha mai fatti. Può giocare da sottopunta o da esterno ma da centrale va in difficoltà. Simeone in questo è più affidabile di ...