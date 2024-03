Schlein | a Europee candidiamo Decaro | tra migliori sindaci

Europee, Schlein cerca la Strada per arginare i riformisti - È una strategia ancora da definire, ma che già presenta più di un abbozzo, quella di Elly Schlein per la corsa alle Europee che, come la segretaria va ripetendo ai suoi, “noi vogliamo vincere”, ...lospiffero

Europee, Schlein punta sui fedelissimi. Corrado in pole come capolista Pd - Prima di metà aprile non si avranno comunicazioni ufficiali, ma sibilano sempre di più gli spifferi che vorrebbero Annalisa Corrado come capolista del Pd alle imminenti elezioni Europee, nella circosc ...ilrestodelcarlino

Corsa a Strasburgo. In pista Bruno Molea: il presidente di Aics candidato con Forza Italia - Numero uno nazionale del sodalizio sportivo, punta alle Europee. Eletto nel 2013 con Mario Monti, era stato deputato fino al 2018.ilrestodelcarlino