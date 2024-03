Scherma | Mondiali Cadetti e Giovani Gli azzurri convocati per Riyadh

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo l'en plein della qualifica olimpica, spazio alla kermesse iridata per Under 17 e 20 ROMA - Dopo l'en plein della qualifica olimpica, con sei squadre su sei che hanno staccato il pass per i Giochi di Parigi, laitaliana è pronta ai Campionati del Mondo2024". Da