Scandaloso sia sotto processo! | Musk e il tweet a Salvini | come umilia Open Arms

(Di martedì 26 marzo 2024) Uno scambio di “” inaspettato e che ha suscitato parecchio interesse a livello internazionale. Il vicepremier leghista Matteoha ringraziato su “X” (ex Twitter) Elon«per il sostegno», dopo che il tycoon aveva definito «che (, ndr) siaper aver fatto rispettare la legge».(il “padre” di “X”) aveva risposto così, sabato, a una giornalista olandese che a sua volta si era schierata con il leader della Lega in merito alle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina. «Rischio 15anni di carcere per aver difeso, da ministro dell'Interno, i confini, l'onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando ila testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto», ha commentato ...

