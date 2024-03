Sassuolo vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I neroverdi devono scacciare l’incubo retrocessione, mentre i friulani vogliono avvicinarsi alla salvezza.vssi giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il penultimo posto costringe gli emiliani a non commettere altri passi falsi per evitare la retrocessione dopo undici anni. La squadra di Ballardini è reduce da quattro sconfitte ed una vittoria, che non fa ben sperare per il futuro, ma bisogna crederci Diversamente dai loro prossimi avversari, i friulani hanno lasciato la zona retrocessione grazie ad un buon rendimento ottenuto nelle ultime cinque partitesono arrivati otto punti. Va da sè che per la squadra di ...