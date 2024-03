Saronno | arrestati per sequestro di persona al fine di estorsione

I carabinieri di Saronno hanno arrestato due fratelli ritenuti responsabili due rapine commesse in città in meno di 24 ore Nella tarda mattinata del 31 gennaio, un uomo col volto travisato si ... (ilnotiziario)

Sequestrato e minacciato con la pistola per un debito non pagato, due arresti a Saronno - I due lamentavano un impegno professionale che la vittima avrebbe garantito ai due extracomunitari e poi non mantenuto. Per "punirlo" a titolo di risarcimento hanno poi cercato di estorcergli la somma ...varesenews

Sequestrano un professionista e pistola in pugno gli chiedono cinquemila euro: due stranieri arrestati dai carabinieri - Inquietante episodio scoperto dai carabinieri di Saronno sabato sera: durante un controllo i militari hanno fermato un'auto sulla quale viaggiavano un noto professionista con due stranieri irregolari ...varesenoi

Saronno, presto un nuovo incontro tra Danilo, il 19enne ucraino sfregiato e Paolo Bocedi - Saronno - Lunedi 25 marzo alle 11 nella sede di Sos Italia Libera l'associazione saronnese anti racket si terrò il nuovo incontro tra Danylo e il ...ilsaronno