Sapienza occupata | momenti di tensione

(Di martedì 26 marzo 2024) 13.55ditra studenti e forze dell'ordine all'ateneo romano La, dove da ieri il rettorato è occupato da studenti dei collettivi. Un gruppo di giovani ha tentato di entrare in rettorato durante l'assemblea. Qualche spintone tra studenti e agenti, al grido "Vergogna vergogna" e cori contro Israele,la Polizia,la rettrice Polimeni Questa,ribadendo "la più ferma condanna a ogni violenza e azione illegale e antidemocratica",ricorda:"Ateneo disponibile come sempre a discutere,se non si ledono principi,diritti,libertà altrui"