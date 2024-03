Santanchè | Schlein | cosa aspetta Meloni a farlaimettere?

"Mi domando cosa aspetti ancora Meloni a farle fare un passo indietro. Le accuse sono gravissime. Qui siamo tutti garantisti però per molto meno di così ministri si sono dimessi in Italia e in ... (quotidiano)

Bergamo. Elly Schlein arriva a Bergamo, in occasione del penultimo incontro organizzato dalla segreteria nazionale in occasione delle le imminenti elezioni Europee. La leader del Partito Democratico ... (bergamonews)