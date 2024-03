Sanità | istituzione caregiver familiare | ok da commissione Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) LaSanita’ del Consiglio regionale del, presieduta da Alessia Savo di Fd’I, ha approvato all’unanimita’ la proposta di legge regionale per il riconoscimento ed il sostegno del. Il provvedimento e’ stato votato subito dopo il parere favorevole dellaBilancio e ora verra’ trasmesso all’Aula consiliare per l’approvazione definitiva. “Un lavoro lungo, complesso, con tante audizioni che ci ha visti impegnati, in forma sinergica, trasversale e collaborativa, per uno strumento normativo che intende migliorare la qualita’ della vita di persone fragili, anziane, disabili e non autosufficienti, aiutando e riconoscendo sostegno e merito a chi, ogni giorno, si prende cura di loro dedicando la propria vita al bene dell’altro – dichiara la presidente Savo -. Un ...