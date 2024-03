Sanchez torna al suo passato prima dell’Inter | ritrovo in vista?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024)è in quella che spesso ha definito la suasquadra, il Cile, che più volte ha messo davanti al club che lo stipendiava. Non solo all’Inter. E stasera avrà una particolarità ulteriore. IL– Alexisin questo momento si trova a Marsiglia, ma non c’entra il mercato. L’attaccanteè impegnato col Cile, che stasera alle 21 giocherà al Vélodrome in amichevole contro la Francia dei suoi compagni di club Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Per lui si tratta di un ritorno, visto che nella scorsa stagioneaveva giocato proprio con la maglia del Marsiglia. All’OM ha collezionato diciotto gol in quarantaquattro presenze in tutte le competizioni, di cui quattordici in trentaquattro partite in Ligue 1. Numeri più che positivi e di gran lunga diversi da ...