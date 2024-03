Saman Abbas | funerali in forma privata a Novellara Il fratello | “Forte e coraggiosa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 26 marzo 2024)da oggi riposerà nel cimitero di. Il feretro della ragazza, scortato dai carabinieri, è stato portato nel luogo di sepoltura della cittadina in provincia di Reggio Emilia dove questo pomeriggio sarà celebrata una cerimonia di esequie, con rito islamico, in. Presente ilpiù giovane della ragazza, uccisa la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021 e rimasta sotterrata oltre un anno e mezzo in un casolare vicino alla casa dove viveva. "Sei sempre stata la sorella più. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte", ha detto il ragazzo. Queste parole saranno scritte anche sulla stele posata accanto alla tomba della diciottenne. Sulla lapide realizzata dal Comune sarà scritto semplicemente ...