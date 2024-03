Saman Abbas | celebrato oggi il funerale in forma privata a Novellara

Il funerale della ragazza pachistana che si è ribellata a un matrimonio combinato scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021: per la sua morte sono stati condannati d alla ... (bologna.repubblica)

Più di 300 persone in piazza per Saman Abbas nella fiaccolata in suo ricordo dopo il funerale tenutosi oggi, martedì 26 marzo, presso il cimitero di Novellara. La sindaca Carletti: "Con suo fratello ... (fanpage)