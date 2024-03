Salute Triptorelina | Pro Vita Famiglia | bene tavolo Schillaci-Roccella per cura minori con disforia Urgente stop Carriera Alias nelle scuole

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) - 26 marzo 2024. «Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Governo di istituire untecnico tra i Ministri dellae dellaper garantire che il Servizio Sanitario Nazionale italiano assista iaffetti da presuntadi genere sulla base delle migliori e più recenti evidenze medico scientifiche, in particolare riguardo la somministrazione di farmaci ormonali come la, capace di alterare il normale sviluppo della pubertà di un adolescente con effetti potenzialmente dannosi e irreversibili. L'Italia deve seguire l'esempio di numerosi altri Stati, come la Gran Bretagna, la Finlandia, la Svezia e più di 20 Stati americani, respingendo l'approccio cosiddetto ...

Più cautela sulla disforia di genere. Anche l'Italia rivede le norme sul farmaco "blocca-pubertà" - I ministri Schillaci e Roccella al lavoro sulle nuove linee guida per la Triptorelina, il farmaco finito al centro delle polemiche dopo il caso Careggi. Nelle ...huffingtonpost

Triptorelina, l’Italia di Meloni all’attacco: ecco il tavolo tecnico per “valutare” la somministrazione in ambito di affermazione di genere - In un comunicato congiunto del Ministero della Salute e del Ministero della Famiglia nelle figure dei ministri Orazio Schillaci ed Eugenia Roccella, viene infatti annunciato un tavolo tecnico per la ...gay

Disforia: tavolo per nuove linee guida su Triptorelina - Il tavolo valuterà l’opportunità di riesaminare la questione dell’uso della Triptorelina nei casi di disforia di genere dei minori.corrierenazionale