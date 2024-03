(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 - Una strategia “globale” che iniziae dagli screening e si conclude solo con il ritorno a una vita di buona qualità per le pazienti: questa la possibile nuova vianella lotta alalla mammella, strategia frutto del lavoro della prima Consensus “Innovation in Breast Cancer”, 3

dalla richiesta di spazi adeguati per momenti di incontro tra le diverse generazioni e culture, alla proposta di iniziative creative per migliorare il benessere psicologico attraverso espressioni ... (lanazione)

Re Carlo ha un piano: accelerare le cose. Non vede l’ora di tornare ai suoi doveri, anche perché gli addetti ai lavori sono ansiosi di minimizzare chi avanza un’ipotesi terribile per la Monarchia: ... (dilei)

Zaffini: entro estate iniziativa per riordino sanità integrativa - Milano, 26 mar. (askanews) – “Promuovere entro l’estate un’iniziativa legislativa di riordino normativo del settore”. Questo in sintesi l’indirizzo fornito dal Presidente della Commissione Sanità Welf ...askanews

Long Covid, i casi sono in aumento: i sintomi - Inoltre, anche nelle persone che non hanno avuto i sintomi del Covid-19 si possono presentare problemi di Salute anche settimane e mesi dopo ... paziente può lamentare dopo essere stato infettato dal ...tuobenessere

Salute/ Dalla prevenzione al supporto psicologico, la via italiana per sconfiggere il Tumore al seno - Roma, 26 marzo 2024 - Una strategia “globale” che inizia Dalla prevenzione e dagli screening e si conclude solo con il ritorno a una vita di buona qualità per le pazienti: questa la possibile nuova vi ...adnkronos