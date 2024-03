Salto con gli sci | sport senza età Si è chiuso un inverno dall’incredibile forbice temporale La competitività va dai 16 ai 52 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) La scorsa settimana è calato il sipario sulla Coppa del Mondo dicon gli sci. La classifica generale maschile è stata appannaggio dell’austriaco Stefan Kraft, mentre quella femminile ha visto primeggiare la slovena Nika Prevc. Al riguardo, balza all’occhio la differenza d’età tra i due soggetti in questione. Lui viaggia per i 31, è diventato il secondo uomo a conquistare la Sfera di cristallo dopo aver scollinato le 30 primavere, eguagliando il primato di anzianità stabilito dal polacco Kamil Stoch nel 2017-18 (ci sono esattamente 6di differenza tra i due fuoriclasse, entrambi nati a maggio). Lei è ancora una teenager, in quanto ha appena festeggiato il 19° compleanno. Non è record di precocità, perché in passato c’è chi la Coppa del Mondo l’ha vinta a 16, ma si deve tornare indietro di quasi un ...