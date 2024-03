Salto con gli sci | l’Italia si guadagna il rispetto delle superpotenze Il 2023-24 è stata una stagione notevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024)delcon gli sci ha vissuto un-24, soprattutto se si guarda al settore maschile, ambito dove la concorrenza è spietata. Il movimento azzurro ha a disposizione solo quattro atleti eleggibili per le gare di Coppa del Mondo, ma ognuno di essi ha messo a referto la migliordella carriera. In particolare, Giovanni Bresadola ha proseguito il suo interessante percorso di progressiva crescita già intrapreso da tempo. Inoltre Alex Insam è stato in grado di rigenerarsi appieno, rinascendo letteralmente dalle proprie ceneri. Sia l’uno che l’altro sono diventati presenze fisse in zona punti e hanno chiuso la classifica generale nelle prime 30 posizioni. Come se non bastasse, Andrea Campregher è migliorato esponenzialmente,ndosi l’ipotetica palma di ...